MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde dört teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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