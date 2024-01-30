Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Son Dakika › Güncel › MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika