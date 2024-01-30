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MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

MSB: Türkiye\'den Yunanistan\'a ve Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 3 kişi yakalandı
30.01.2024 - 14:53,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MSB: Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş denemesinde bulunan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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