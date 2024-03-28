MSB: Yunan gemisi Türk bayrağı çekmedi, bizim gemiler de Yunan bayrağı çekmiyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada yer alan NATO görevi kapsamında İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesine ilişkin, "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın yapacağı ziyarete ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/ YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir."

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 nakliye uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin, şunları aktardı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 yıl süreyle geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır."

İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan NATO görevi kapsamında İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarını sorusu üzerine, "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." cevabını verdi.

Kaynaklar ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı gemi ve denizaltıların test ve eğitim gemisi sınıfına ayrılmasına ilişkin şunları aktardı:

"Yavuz sınıfı fırkateynlerden TCG Yavuz ve TCG Fatih'in (FFGH), Doğan sınıfı hücumbotlardan TCG Tayfun ve TCG Volkan'ın (PGFG), Engin sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG Edremit'in (MHC) ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve cihazlarının demode olmasına bağlı olarak harekat etkinliklerinin azalması nedeniyle eğitim/test gemisi olarak kullanılabilmeleri maksadıyla mevcut tip göstergeleri, yardımcı sınıf gemileri tanımlayan bir tip göstergesi olan 'AG' olarak belirlenmiştir."

Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın bu yıl icra edilmemesi

Bakanlık Kaynakları, Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın bu yıl neden icra edilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

"NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında Mayıs 2023 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Konya Havaalanı ana pist restorasyonundan dolayı 2024 yılı Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmeyecektir. Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin 2025 yılının Haziran ayında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilmesi planlanmaktadır. Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise uçaklar kendi meydanlarından kalkış iniş yapacak şekilde 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilecektir."

(Bitti)