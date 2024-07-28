MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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