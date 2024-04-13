MSB: Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Bodrum'un kuzeybatısına bırakılan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası'nın doğusu ve Bulamaç Adası'nın güneydoğusu ile Bodrum'un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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