MSC Divina personeli Marmaris Aktaş'ta çevre temizliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSC Divina personeli Marmaris Aktaş'ta çevre temizliği yaptı

MSC Divina personeli Marmaris Aktaş\'ta çevre temizliği yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'e gelen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, Aktaş mevkisinde çevre temizliği gerçekleştirdi. Çalışmaya Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri araç ve ekipman desteği verdi.

(MUĞLA) - Marmaris'e gelen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, çevre duyarlılığına dikkati çekmek için Aktaş mevkisinde temizlik yaptı. Çalışmaya, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi.

Marmaris'e demirleyen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, Aktaş mevkisinde çevre temizliği gerçekleştirdi. Dünyanın farklı noktalarından gelerek gemide çalışan gençlerin katıldığı etkinliğe, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Çevreye karşı sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çalışmada gemi personeli, Aktaş mevkisindeki alanda bulunan atıkları topladı. Temizlik çalışmasına, Marmaris Belediyesi Temizlik İşler Koordinatörü Barış Ünlü eşlik etti.

Yalnızca görev yaptıkları bölgelerde değil ziyaret ettikleri kentlerde de çevrenin korunmasına katkı sunmak istediklerini belirten gençler, çevre temizliğine dikkati çekerken, vatandaşlara da doğanın korunması konusunda farkındalık mesajı verildi.

Çalışmaya destek veren Marmaris Belediyesi ekipleri, temizlik sırasında ihtiyaç duyulan araç ve ekipman desteğini sağladı. Çevre duyarlılığı göstererek çalışmaya katılan MSC DIVANA personeline teşekkür eden Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, farklı ülkelerden gelen gençlerin Marmaris'te çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSC Divina personeli Marmaris Aktaş'ta çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:25
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:30:18. #7.13#
SON DAKİKA: MSC Divina personeli Marmaris Aktaş'ta çevre temizliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement