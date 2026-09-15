MSC Divina personeli Marmaris Aktaş\'ta çevre temizliği yaptı

(MUĞLA) - Marmaris'e gelen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, çevre duyarlılığına dikkati çekmek için Aktaş mevkisinde temizlik yaptı. Çalışmaya, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de destek verdi.

Marmaris'e demirleyen MSC DIVINA kruvaziyer gemisinin personeli, Aktaş mevkisinde çevre temizliği gerçekleştirdi. Dünyanın farklı noktalarından gelerek gemide çalışan gençlerin katıldığı etkinliğe, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Çevreye karşı sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çalışmada gemi personeli, Aktaş mevkisindeki alanda bulunan atıkları topladı. Temizlik çalışmasına, Marmaris Belediyesi Temizlik İşler Koordinatörü Barış Ünlü eşlik etti.

Yalnızca görev yaptıkları bölgelerde değil ziyaret ettikleri kentlerde de çevrenin korunmasına katkı sunmak istediklerini belirten gençler, çevre temizliğine dikkati çekerken, vatandaşlara da doğanın korunması konusunda farkındalık mesajı verildi.

Çalışmaya destek veren Marmaris Belediyesi ekipleri, temizlik sırasında ihtiyaç duyulan araç ve ekipman desteğini sağladı. Çevre duyarlılığı göstererek çalışmaya katılan MSC DIVANA personeline teşekkür eden Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, farklı ülkelerden gelen gençlerin Marmaris'te çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.