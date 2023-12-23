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MSF, BMGK'nin Gazze'ye yardım kararını eleştirdi - Son Dakika
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MSF, BMGK'nin Gazze'ye yardım kararını eleştirdi

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, BMGK'nin Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısını eleştirerek yetersiz olduğunu ifade etti. Benoit, bölgede derhal ve devamlı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve İsrail'in saldırılarının uluslararası normlara aykırı olduğunu vurguladı. Benoit, BMGK'nin yardımların hızla akışını sağlamak ve güvenli bir şekilde ulaştırmak için gereken adımları atmamasını akılalmaz bir durum olarak nitelendirdi.

MSF, BMGK\'nin Gazze\'ye yardım kararını eleştirdi
23.12.2023 - 16:39,
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Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısını "yetersiz" olduğunu ifade ederek eleştirdi.

MSF'nin internet sitesinde, Benoit'in, BMGK'nin Gazze'ye yardımların girişini ele alan karar tasarısına ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

Benoit, söz konusu karar tasarısının Gazze'deki krizi ele almak için "yeterli olmadığını" vurgulayarak, bölgede "derhal ve devamlı ateşkese" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail'in, "ABD'nin desteğiyle düzenlediği saldırıların, Filistinli sivillerin ölümüne ve acı çekmesine" neden olduğunu, bunun uluslararası normlar ve kurallarla "tutarsız" olduğunu vurgulayan Benoit, "Savaşın bile kuralları var." ifadelerini kullandı.

Benoit, şunları kaydetti:

"Her saniyenin sayıldığı, dinmeyen insani felaketin arasında, krizin en başında sağlanması gereken şey olan Gazze'ye insani yardımın hızla akışını sağlamak ve Gazze içinde yardımların güvenli ve engellenmeden ulaştırılması üzerine, BMGK'nin günlerini tartışmaya gömülerek geçirmesi akılalmaz bir durum."

Söz konusu karar tasarısının "kapsamının hafifletildiğini" öne süren Benoit, bu karar tasarısının, Gazze'deki siviller için etkisinin "neredeyse anlamsız" olacağını bildirdi.

Benoit, bölgeye yardımların etkili şekilde ulaştırılabilmesi için yardımların girebileceği noktaların açılmasının ve yardımların artırılması için uygun koşulların sağlanmasının öneminin altını çizdi.

BMGK'nin ateşkes çağrısı "yapmakta başarısız olduğunu" belirten Benoit, ABD'nin, Gazze'de "etkili BMGK faaliyetine engel olmaya kararlı olduğu" eleştirisini yaptı.

Benoit, "Bugün, Gazze'de etkili insani eyleme karşı en ciddi engel, sivilleri koruma niyetinin ve insani operasyonlara saygının yokluğu olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

BMGK'de Gazze'de yardımlar için karar tasarısı

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Kaynak: AA
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