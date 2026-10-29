MSF doktoru, Gazze'de tahliye bekleyen hasta sayısını yaklaşık 33 bin olarak açıkladı

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Aktivite Yöneticisi Dr. Fady Almadhoun, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de saldırılar sonucu sivillerin her gün yaralandığını belirterek, kış mevsimi öncesi Gazzeli sivillerin yetersiz çadırlarda yaşadığını ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti alamadığını kaydetti.

Almadhoun, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki sağlık sistemi ve genel durumun aşırı baskı altında olduğunu vurgulayan Almadhoun, "Hastanelerin büyük bir kısmı hala işlevsiz durumda. Gazze Şeridi genelinde, Gazze şehri ile kuzey ve güney bölgelerinde yalnızca 19 hastane kısmen hizmet verebiliyor. Örneğin Gazze'nin kuzeyi gibi büyük idari bölgelerde ise hiçbir hastane kalmamış durumda. Hala patlayıcı maddelerin yol açtığı çok sayıda yaralanma vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu tür vakalar, uzun süreli bir tedavi süreci, cerrahi müdahaleler ve sürekli tıbbi takip gerektiriyor." dedi.

Almadhoun, Gazze'ye giren yardım malzemelerinin, ilaçların ve tıbbi ekipmanların giderek azaldığına işaret ederek, uzman sağlık personeli sayısının da düşmesiyle durumun her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

Son birkaç ay içinde Gazze'ye giriş yapabilen sağlık personeli sayısındaki düşüşün, halka sunulan bakımın kalitesini doğrudan etkilediğinin altını çizen Almadhoun, "Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte temel yaşam koşullarından yoksun bir şekilde çadırlarda barınan insanlar için çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bu insanlar, nitelikli bir sağlık sistemine erişim sağlayamıyor. Aynı zamanda, bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların yönetimi de oldukça güç, pek çok insan ilaçlarına ulaşabilmek için 40 ila 50 dakika yürümek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Almadhoun, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetleriyle ilgili durumun daha vahim olduğuna dikkati çekerek, bu alanda ciddi ihtiyaç olmasına rağmen söz konusu hizmetleri sunan bir destek mekanizması bulunmadığına değindi.

Pek çok insanın ruh sağlığı sorunları yaşadığını ifade eden Almadhoun, Gazzeli sivillerin tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve geleceğe dair güvence aradığını belirtti.

"Her gün yaralı bireylerle karşılaşıyoruz"

Almadhoun, şunları kaydetti:

"(Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları nedeniyle) Şu ana dek her gün çeşitli şekillerde yaralanmış hastalar kabul etmeye devam ediyoruz. Bu hastalar hala desteğe ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyuyorlar. Her gün yaralı bireylerle karşılaşıyoruz. (Gazze'deki sağlık sistemi) Zira çökmüş durumda olan bu sistemin yeniden işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. (İsrail'in saldırıları) Savaş öncesinde Gazze Şeridi genelinde 36 hastane ve büyük klinik bulunuyordu. Bugün ise yalnızca 19 hastane ve klinik hizmet verebiliyor. Tüm bunlar, binaların ve hastanelerin onarılmasına, ayrıca Gazze'de yoğun bakıma ihtiyaç duyan insanlara nitelikli sağlık hizmeti sunabilmesi için sağlık sisteminin desteklenmesine daha fazla odaklanmamızı gerektiriyor."

Kış yaklaşırken çadırlarda kalan Gazzeliler için durumun daha da vahim bir hal alacağına işaret eden Almadhoun, Gazze'nin kuzeyindeki insanların yüzde 90'ından fazlasının çadırlarda yaşadığını ve bu kışı orada geçireceklerini söyledi.

Almadhoun, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, cilt enfeksiyonlarında ve genel olarak bulaşıcı hastalıklarda bir artış bekliyoruz. Bulaşıcı hastalıklar ve parazit enfeksiyonlarına yönelik taramalar yaptığımızda, vakaların yüzde 50'den fazlasında bu tür sorunlara rastlıyoruz. İnsanlarda bit ve parazit istilası görülüyor. Bu sorunlarla mücadele etmeye çalışsak da durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Aynı zamanda kemirgenlerin çoğaldığını ve çocuklar arasında enfeksiyonların yayıldığını gözlemliyoruz. İnsanlar, hiçbir koruması olmayan çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çadırların çok kötü durumda olduğunu belirten Almadhoun, aileleri dış etkenlerden koruyacak yeterli özelliklere sahip olmadıklarını vurguladı.

Almadhoun, Gazzeli siviller için temiz içme suyu ve günlük kullanım suyuna erişimin de oldukça zor olduğuna işaret ederek, böylesine vahim koşullar altında hijyen sağlamanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

"Gazze'de sağlık sistemi, su, sanitasyon ve hijyen alanındaki ihtiyaçlar hala çok yüksek"

Gazze'nin kuzeyinde ve şehrin batısında yaşayan insanlar için hayatın her geçen gün daha da zorlaştığını kaydeden Almadhoun, "Şu anda Gazze Şeridi'nin yüzde 30'luk bir kısmında faaliyet gösteriyoruz. Bu bölgedeki nüfusun büyük bir kısmına sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Gazze'de sağlık sistemi, su, sanitasyon ve hijyen alanındaki ihtiyaçlar hala çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Almadhoun, Gazze halkı için sınırların açılması, tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve sağlık sisteminin desteklenmesi çağrısında bulunarak hastanelerin işlevselliğinin korunması, bölgeye sahra hastaneleri kurulması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gazze'deki hastaların büyük acı çektiğini ve tahliye edilmeyi beklediğini aktaran Almadhoun, "Elimize ulaşan son raporlara göre, tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 33 bin hasta bulunuyor. Şu ana kadar ise yalnızca 5 bin 700 hasta tahliye edilebildi." diye konuştu.