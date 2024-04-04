Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri: Gazze halkı acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti. Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı.

04.04.2024 20:01  Güncelleme: 20:01
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bir süre önce Gazze'yi ziyaret eden Lockyear, martta MSF'nin Gazze Acil Durumu Koordinatörü olarak görev yapan Marie-Aure Perrault Revial ve MSF'nin Orta Doğu Programı Direktör Yardımcısı Amber Alayyan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

MSF'nin Cenevre'deki merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Lockyear, Gazze'de bulunduğu sürede insani yardım çalışanları ve sivillerin yaşadığı zorluklara tanık olduğunu bildirdi.

Lockyear, sahadaki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki insani müdahalenin omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Gazze'nin her yerinde, özellikle de kuzeyde çok daha fazla erişime ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Lockyear, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının, güneye ulaşmaya çalışan insani yardım görevlileri için hangi sonuçları doğuracağı ihtimalinin düşünmenin dahi "dehşet verici" olduğunu belirtti.

Lockyear, "Gazze halkının acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etmesi çok uzun sürdü. Şimdi bunun 'anlamsız bir siyasi tiyatro eylemi' olmadığından emin olmaları gerekiyor." dedi.

Gazze'de sivillere, sağlık personeli ve tesislerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların son bulması gerektiğine değinen Lockyear, engelsiz insani yardımın girişine de izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bulaşıcı hastalık uyarısı

Revial ise insani yardım çalışanlarının kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyini güçlükle ziyaret edebildiğini, kadın ve çocukların bu çatışmadan orantısız bir şekilde etkilendiğini vurguladı.

Alayyan da "Gazze'de Hepatit A salgınları da dahil endişe verici sayıda bulaşıcı hastalığın arttığını görüyoruz." diye konuştu.

Hastaların kanser hastalarının ve diyalize girmesi gerekenlerin Gazze'nin dışına tahliye edilme ihtiyacına vurgu yapan Alayyan, tahliye konusunda kısıtlamalar bulunduğunu söyledi.

"Sağlık çalışanlarının öldürülmesi kabul edilemez"

AA muhabirinin "Gazze'deki İsrail saldırılarında Dünya Merkezi Mutfak çalışanları da dahil olmak üzere çok sayıda insani yardım veya sağlık çalışanı öldürüldü. Siz de bu duruma sahada şahit oldunuz. İsrail, saldırılarda sivillerin korunmasına dikkat ediyor mu? Yoksa Gazze'deki her sivil artık potansiyel bir hedef mi?" sorusunu yanıtlayan Lockyear, Gazze'de sivillerin ve sağlık çalışanlarının "hiçe sayıldığına" şahit olduklarını belirtti.

Lockyear, "7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 200 sağlık çalışanı öldürüldü. Bu kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Kaynak: AA

Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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