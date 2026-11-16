MSKÜ, COP31'de 12 bilimsel çalışmasını 40 kişilik ekiple tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ, COP31'de 12 bilimsel çalışmasını 40 kişilik ekiple tanıtacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Antalya'daki COP31'de 12 bilimsel çalışmasını 40 kişilik akademisyen ve öğrenci ekibiyle tanıtacak. Çalışmalar, 17 Kasım'da Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda üniversitelere ayrılan Yeşil Bölge'de katılımcılarla buluşacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 12 bilimsel çalışmayla yer alacak.

Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü'nün koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında, 40 kişilik akademisyen ve öğrenci ekibi, COP31'de üniversitenin bilimsel çalışmalarını tanıtacak.

Üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki araştırmaları, yenilikçi projeleri ve çözüm önerileri, 17 Kasım'da Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda üniversitelere ayrılan Yeşil Bölge'de katılımcılarla buluşacak.

MSKÜ, konferansa katılımıyla bilimsel çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmanın yanı sıra farklı disiplinler arasında işbirliğini geliştirmeyi ve öğrencilerin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katılımını artırmayı hedefliyor.

Üniversitenin COP31'de tanıtacağı çalışmalar arasında cam atıklarının geri dönüşümü, kampüs atıklarının değerlendirilmesi, laboratuvar atık sularındaki ağır metallerin tespiti ve arıtılması ile sıfır atık politikalarının toplumsal boyutuna ilişkin projeler bulunuyor.

Kampüs bostanının sürdürülebilir üretim ve iklim uyumu açısından bir eğitim alanı olarak değerlendirilmesi, otonom teknolojilerle sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel pazarların turizme katkısı da tanıtılacak çalışmalar arasında yer alıyor.

Afet ve acil durumlarda iletişim sürekliliğini sağlamaya yönelik akıllı şehir teknolojileri, temiz enerji dönüşümü, iklim dirençli turizm eğitimi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü de aktarılacak.

Ayrıca antik su mirasından yararlanarak Akdeniz'in iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ile Dalyan, İztuzu ve Köyceğiz Gölü havzasında sürdürülebilir kıyı yönetimine yönelik çalışmalar katılımcılara sunulacak.

Üniversitenin COP31 programında Prof. Dr. Muammer Tuna'nın iklim dirençli gençlik konulu paneli de yer alacak.

Kaynak: AA
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiYerel HaberlerAntalyaEğitimGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:01:08. #.0.2#
SON DAKİKA: MSKÜ, COP31'de 12 bilimsel çalışmasını 40 kişilik ekiple tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android