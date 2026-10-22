MSKÜ ve GEKA, siber güvenlik için 2027 işbirliği protokolüne imza attı

MSKÜ ve GEKA, siber güvenlik için 2027 işbirliği protokolüne imza attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ ile GEKA, Siber Vatan Programı kapsamında 2027 işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle öğrencilerin siber güvenlik becerileri geliştirilecek ve yetenekli gençler sektöre kazandırılacak; başvurular 30 Ekim 2026'ya kadar alınacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında 2027 Yılı İşbirliği Protokolü imzalandı.
Protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından Rektörlük Senato Salonu'nda imza altına alındı.
Protokolle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programla, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yetenekli gençlerin belirlenmesi ve sektöre kazandırılması amaçlanıyor.
Program kapsamında gençlerin dijital teknolojiler ve siber güvenlik alanlarında kariyer yapmaları, yapay zeka yetkinliklerini geliştirmeleri ve teknoloji odaklı girişimlere yönelmeleri de destekleniyor.
Türkiye'nin siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefleyen programa başvurular, 30 Ekim 2026'ya kadar "Siber Vatan" başvuru adresinden yapılabilecek.
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