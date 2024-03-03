MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçlandı - Son Dakika
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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ilde 108 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava 736 bin 894 aday başvurdu ve 96 bin 475 kişi görev aldı. Sınav sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

03.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:09
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi.

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenlendi. MSÜ'ye başvuran 736 bin 894 adaydan 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluştu. Sınavda 96 bin 475 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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