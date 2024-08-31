MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi

MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu\'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi. Törende, 590 astsubay çavuş diplomalarını aldı.

31.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Gaziemir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 590 astsubay çavuş için gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da katıldığı programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu.

Açılış konuşmasını yapan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay İlker Başgöz, diploma alan öğrencilere okula başlarken ettikleri yeminin hayat boyu rehberleri olması dileğinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ise 11'i dost ve kardeş ülke olmak üzere 590 astsubayın diplomalarını alarak meslek hayatlarına adım atacaklarını ifade etti.

Salman, bu coğrafyada Türk olmanın zor, Türk askeri olmanın ise daha zor olduğunu dile getirerek, "Bu yüzden almış olduğunuz askeri ve akademik eğitimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mekteb-i asli kıtadır' sözünden hareketle uygulama alanına yansıtarak her zaman hazır olup Türk Silahlı Kuvvetlerimize yeni bir kan ve dinamizm getireceğinize ve 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' diyen asil Türk milletinin evlatları olarak verilen görevi en iyi şekilde icra edeceğinize inancım tamdır, görevinize başlarken anne ve babalarınızın hayır dualarını almayı unutmayın." diye konuştu.

Dönem birincisi Astsubay Çavuş Buğra Galip Çevik de Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları tüm gayretlerimizin hem amacı hem de rehberi olacaktır." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Astsubay Çavuş Çevik'e diplomasını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler de diplomalarını aldı.

Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezunlar, marş söyledi.

Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada törene katılan ailelere "Evlatlarımız artık Hava Kuvvetlerinin çocukları ve personeli olmuştur. Genç Kartallarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Dereceye giren diğer öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na dönem yüzüğü hediye etti.

Programın ardından mezunlar aileleriyle buluştu.

Kaynak: AA

Astsubay Çavuş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
19:48 UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Performans Tahminleri UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri
19:28 Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:45 Galatasaray Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e kiraladı Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
17:08 Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer olduktan sonra sakatlandı Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı
17:01 Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer’in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
16:52 Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 15:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement