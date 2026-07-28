MSÜ Öğrencileri Yıl Sonu Askeri Eğitim Kampında - Son Dakika
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MSÜ Öğrencileri Yıl Sonu Askeri Eğitim Kampında

MSÜ Öğrencileri Yıl Sonu Askeri Eğitim Kampında
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MSÜ Kara Astsubay öğrencileri, Urla'da yılsonu tatbikatıyla askeri yeteneklerini sergiledi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Yıl Sonu Tatbiki Askeri Eğitim Kampı'nda, yıl boyunca edindikleri askeri bilgi ve becerileri uygulamalı tatbikatla sergiledi.

MSÜ Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birliği Komutanlığı'nda gerçekleştirilen kampta, birinci sınıf öğrencileri 6 hafta, ikinci sınıf öğrencileri ise 2 hafta eğitim aldı. Kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra 10 ülkeden 143 misafir askeri öğrenci eğitimlere katıldı.

Eğitim kapsamında öğrenciler, atış, sızma parkuru, muharebe düzenleri, duruma dayalı eğitimler, yüzme ve göğüs göğse muharebe gibi temel askeri eğitimleri sahada uyguladı.

Müşterek eğitim faaliyetleri çerçevesinde ise yangınla mücadele, bot harekatı, el yapımı patlayıcı (EYP) faaliyetleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) takımının tanıtımı, helikopterlerin tanıtılması ve yönlendirilmesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki teçhizatın tanıtımı ile amfibi ve hava hücum harekatına yönelik eğitimler yer aldı.

Farklı senaryolar doğrultusunda oluşturulan parkurlarda görev yapan öğrenciler, zorlu arazi şartlarında karar verme, koordinasyon ve harekat kabiliyetlerini geliştirirken, eğitimlerin sonunda astsubaylık mesleğine hazırlıklarını pekiştirdi.

Öğrenci taburunda görevli takım komutanı, akademik dönemde verilen askeri eğitimlerin kampta uygulamalı faaliyetlerle desteklendiğini belirtti.

Öğrencilerin atış, eğitim ve spor faaliyetleriyle askeri yeteneklerinin geliştirildiğini ifade eden takım komutanı, disiplin, sadakat, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusunun eğitimlerin temelini oluşturduğunu söyledi.

Adayların mukavemet, cesaret ve savaşçı ruhla en zorlu koşullarda görev yapabilecek komutanlar olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini dile getiren takım komutanı, uygulamalı eğitimlerin mesleki gelişime önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Eğitimlere katılan bir astsubay adayı ise Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih etme nedeninin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, askeri yeteneği gelişmiş ve liderlik vasıflarına sahip bir muvazzaf astsubay olmak olduğunu belirtti.

Burada edindiği disiplin ve mesleki bilgiyle sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilecek, vatanına adanmış bir asker olarak yetişmeyi hedeflediğini ifade eden öğrenci, eğitimlerin kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Tatbikata katılan başka bir astsubay adayı da okulda akademik ve askeri eğitimin yanı sıra fiziksel ve zihinsel dayanıklılık kazandıklarını vurgulayarak, yüzme eğitimlerinin su ve doğanın zorlu şartlarında görev yapabilme becerisi kazandırdığını ifade etti.

Öğrenci, göğüs göğüse muharebe ve savaş eğitimlerinin ise kritik anlarda hızlı refleks geliştirme, doğru karar alma, cesaret ve caydırıcılık özelliklerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSÜ Öğrencileri Yıl Sonu Askeri Eğitim Kampında - Son Dakika

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