MSÜ Sınavı İçin Kamu Spotu Hazırlandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kapsamında bazı dizi ve film oyuncularının bulunduğu kamu spotu hazırlandı.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotunda, bazı dizi ve film oyuncuları MSÜ ile sınav takvimine yönelik bilgiler verdi.
Kamu spotunda MSÜ'ye ilişkin görüntülere de yer verildi.
Sınav takvimi
Adaylar başvurularını 27 Ocak'a kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "www.osym.gov.tr" üzerinden yapabilecek.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü yapılacak.
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