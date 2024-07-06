MTÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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MTÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenini düzenledi. Tören, kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler ve personel anısına sinevizyon gösterimi yapıldı. Rektör Bentli, mezun olan öğrencilerin emeklerine ve ailelerinin fedakarlıklarına vurgu yaparak, üniversitenin akademik performansıyla üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldiğini belirtti. Üniversitenin öğrenci sayısının artış gösterdiği ve mezun verdiği bölümler hakkında bilgi veren Bentli, mezunlar adına konuşan birinci sınıf öğrencisi Saygılı'nın ülkenin gelişimine katkı sağlama inancını paylaştı. Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve kepler havaya fırlatıldı. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı, İnönü Üniversitesi Rektörü ve Yeşilyurt Belediye Başkanı da katıldı.

06.07.2024 15:05
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşüyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerle akademik ve idari personel anısına hazırlanan sinevizyon izlendi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasında, mezun olan öğrencilerin başta kendi emekleri olmak üzere onların eğitim hayatlarına büyük fedakarlıklarla katkı veren ailelerinin ve iş hayatına atılmaları için her türlü çabayı gösteren üniversite personelin ortak çabasıyla büyük gayretleri olduğunu belirtti.

Bu yıl akademik performansa göre üniversite sıralamasında en fazla yükselen üçüncü üniversite unvanını aldıklarını kaydeden Bentli, 2018 yılında kurulan üniversitenin 4 fakülte ve 9 meslek yüksekokulunda mezun verdiğini ifade etti.

Bentli, kuruluşunda 3 bin 500 olan öğrenci sayısının bu yıl yüzde 40 arttığını ve gelecek sene 11 binin üzerine çıkacağını belirtti.

Rektör Bentli, bu akademik yılda 41 ön lisans ve 15 lisans programında 970 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Mezunlar adına konuşan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü birincisi Fatma Esra Saygılı da ülkenin gelişimine katkı sağlamak adına her alanda büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

Öğrencilere mezuniyet belgeleri protokol üyelerince verildi.

Ardından öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MTÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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