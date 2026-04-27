Muay thaide 23 maçta 22 galibiyet: Milli takıma yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Arif Nihat Asyalı Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Beyza Oktan, yaklaşık 2 yıl önce ağabeyinin önerisiyle muay thaiye başladı. Kısa sürede yeteneği keşfedilen Oktan, katıldığı turnuvalardaki 23 karşılaşmanın 22'sini kazandı. Geçen yıl Kırklareli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alarak milli takıma seçildi. Son olarak Antalya'da düzenlenen 13'üncü IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nda 63,5 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenmanlarını hocaları ve kız kardeşiyle sürdüren Oktan, hedefinin milli forma ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Oktan, 'İlerideki hedefim Avrupa ve dünyada İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum' dedi. Muay thai sporunu herkese tavsiye eden Oktan, 'Her kadının yapabileceği bir spor. Erkekler yapabiliyorsa kadınlar niye yapamasın?' diye konuştu.