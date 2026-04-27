Muay thaide 23 maçta 22 galibiyet: Milli takıma yükseldi

27.04.2026 10:00
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lise öğrencisi Beyza Oktan, 2 yıl önce başladığı muay thaide 23 karşılaşmanın 22'sini kazanarak milli takıma seçildi. Hedefi Avrupa ve dünyada İstiklal Marşı'nı okutmak.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Arif Nihat Asyalı Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Beyza Oktan, yaklaşık 2 yıl önce ağabeyinin önerisiyle muay thaiye başladı. Kısa sürede yeteneği keşfedilen Oktan, katıldığı turnuvalardaki 23 karşılaşmanın 22'sini kazandı. Geçen yıl Kırklareli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alarak milli takıma seçildi. Son olarak Antalya'da düzenlenen 13'üncü IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası'nda 63,5 kiloda altın madalya kazandı.

Antrenmanlarını hocaları ve kız kardeşiyle sürdüren Oktan, hedefinin milli forma ile uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Oktan, 'İlerideki hedefim Avrupa ve dünyada İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum' dedi. Muay thai sporunu herkese tavsiye eden Oktan, 'Her kadının yapabileceği bir spor. Erkekler yapabiliyorsa kadınlar niye yapamasın?' diye konuştu.

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
