Muaythai Şampiyonasında Bıçaklı Saldırı

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in 2 kişi tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi, ardından da yaşanan kargaşa yer aldı. Başına aldığı darbenin yanı sıra vücudunda 2 bıçak yarası bulunan Araz Musayev'in ameliyata alındığı öğrenildi.