MUBI Fest İstanbul İptal Edildi - Son Dakika
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MUBI Fest İstanbul İptal Edildi

QUEER filminin yasaklanması nedeniyle MUBI Fest İstanbul tümüyle iptal edildi.

07.11.2024 20:22
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(ANKARA) - MUBI Türkiye, MUBİ Fest İstanbul'un açılış filmi QUEER'in gösteriminin Kadıköy Kaymakamlığı'nca yasaklanması üzerine tümüyle iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır" denildi.

MUBİ Türkiye, 2024 yılı için hazırlıkları aylar süren ve biletleri haftalar önce tükenen MUBI Fest İstanbul'un, açılış filmi QUEER'in gösteriminin Kadıköy Kaymakamlığı'na yasaklanması üzerine tümüyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlıkları aylar süren, haftalar önce duyurularına başladığımız ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024'ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan QUEER'in gösteriminin yasaklandığını, İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı'nın tebliği ile üzülerek öğrendik.

Kararda filmin, toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığı ve yasak kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı belirtiliyor. Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır.

Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul'un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır."

Ajan 007 serisinde ikonik James Bond karakteriyle tanınan oyuncu Daniel Craig, Luca Guadagnino'nun romantik draması 'Queer'de kariyerinin en iyi performansını sergiliyor ve 1950'lerin Mexico City'sinde yaşayan Amerikalı bir eşcinseli canlandırıyor. Aşk sahneleriyle dikkat çeken drama, Venedik Film Festivali'ndeki dünya prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MUBI Fest İstanbul İptal Edildi - Son Dakika

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