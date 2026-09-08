Mücahit Birinci\'nin 2 milyon dolar istediği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Eski AK Parti MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci, İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği iddiasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Birinci, "Şahsi kanaatim, içerisinde bulunduğu soruşturma dosyasını siyasi olarak boşa çıkarma niyeti vardı. Kendisi de bunu benim üzerimden sağlarken bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum" dedi. Duruşma, 23 Ekim'e ertelendi.

Eski AK Parti MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası kapsamında tutuklu bulunan, etkin pişmanlık ifadesini geri çeken iş insanı Murat Kapki'den tahliye karşılığında 2 milyon dolar istediği ve yalan ifade vermeye zorladığı idddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu iddiayı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, Birinci'nin cezaevinde Murat Kapki'yi ziyaret ederek söylediğini dile getirmişti.

İddiaların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından disipline sevk edilen Birinci, kısa süre sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesiyle ifadesi alınan Birinci, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve avukatlık ruhsatının iptali istendi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün davanın ilk duruşması yapıldı.

"BEYANLARI SOYUT GELDİ"

Birinci, duruşmada hazır bulunurken, Kapki katılmadı. İddiaları reddeden Birinci, savunmasında şunları dile getirdi:

"Meslek sınırının dışına hiçbir zaman çıkmadım. Hiçbir beyan gerçek değil. Tek taraflı, soyut beyanlar. Para meselesi konuşulmadı 20-25 dakikalık görüşmede. Kapki'nin ısrarı ile görüştüm. Vekaletname çıkartmasını istedim. Benden önce 3 kere etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Bana etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan etti. Soyut ve afaki geldi beyanları. Kesinlikle beyan ettiği gibi belirli bir para karşılığı tahliye olacağı şekilde taahhüt ve beyanda bulunmadım. Çıktım, gittim. Bu kadar. Benle görüştükten sonra da bir etkin pişmanlık başvurusu oldu ve savcılığa bunlardan hiç bahsetmedi. Şahsi kanaatim, içerisinde bulunduğu soruşturma dosyasını siyasi olarak boşa çıkarma niyeti vardı. Kendisi de bunu benim üzerimden sağlarken bu işin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum."

ZİYARET GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Kapki'nin avukatı Erdem Nacak, cezaevinde ziyaret görüntülerini talep ederken mahkeme başkanı, bunun yasal olup olmadığı hususunda gerekli merciler ile görüşüleceğini ve değerlendirileceğini belirtti. Avukat Erdem Nacak ayrıca müvekkilinin pazartesiden perşembeye kadar İBB Davası'nda olduğu için duruşmanın bir cuma gününe ertelenmesini talep etti. Duruşma, 23 Ekim Cuma günü saat 11.00'e ertelendi.