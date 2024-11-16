Mucize Bebek Ali Rıza Hayata Tutundu

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Giresun'da, ağustosta 620 gram olarak dünyaya gelen ve ikizi doğumda ölen prematüre bebek Ali Rıza, yoğun çabalar sonucu sağlığına kavuştu.

Espiye Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan 38 yaşındaki Fatma Yaz, ikinci kez tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Fatma ve eşi Serkan Yaz çifti, bir süre sonra bebeklerin ikiz olduğunu öğrendi.

Gebeliğin 10'uncu haftasında kalın bağırsaklarındaki rahatsızlık sonucu zorlu bir ameliyat geçiren Yaz, iki gün yoğun bakımda kaldı. Yaz, bu süreçte bebeklerinden ümidini hiç kesmedi.

Hamileliğin 25'inci haftasında doğum belirtileri üzerine Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaz, buradan Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doğum sırasında bebeklerden birini kaybeden Yaz'ın diğer bebeği ise 620 gram olarak doğdu. Ali Rıza adı verilen bebek, Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde 84 gün tedavi gördü.

Anne Fatma Yaz, ikinci bağırsak ameliyatı olduğu zaman dilimi haricinde 84 günlük sürede hemen hemen her gün bebeğiyle iletişim kurdu.

Yoğun çabalar sonucu yaşama tutunarak sağlığına kavuşan bebek, anne ve babasının kucağına verildi.

Kısa süre önce kasık fıtığı ameliyatı edilen 4 aylık bebek, anne, baba ve 7 yaşındaki ağabeyi Muhammet Ali ile hayatına devam ediyor.

"Bu durum diğer annelere de umut olsun"

Fatma Yaz, AA muhabirine, kuvözde kaldığı süre boyunca her gün bebeğini ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldığını anlattı.

Kuvözden çıkarılan bebeğini 1 kilo 930 gram olarak kucağına aldığını ifade eden Yaz, bebeğin şu anda 3 kilo 100 grama ulaştığını söyledi.

Yaz, taburcu sonrasındaki bir aylık sürecin evde çok zor geçtiğini belirterek "Prematüre olduğu için beslenme sırasında tıkanmalar, morarmalar oluyordu. Sağlıkçı olduğum için bu süreci biraz daha kolay atlattık." dedi.

Çocukları erken doğan annelerden umutlu olmalarını isteyen Yaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben çok zor bir süreç geçirdim, açıkçası çok umutsuzdum ama doktorlarımız, hemşire hanımlarımız sayesinde çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Diğer çocuğumu kaybettim, bayağı bir umutsuzdum 'bunu da kaybedeceğim' diye. 620 gram çok düşük, 'yaşamaz' diye düşündüm ama doktorlarımız sayesinde bebeğim hayata tutundu. Bu durum diğer annelere de umut olsun. Bebeğim bu sürece geldi çok mutluyum. Şu anda da sağlıklı şekilde hayatımıza devam ediyoruz."

Yaz, hem kendinin hem de bebeğinin zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek "Ameliyat geçirdim, 12 ünite kan takıldı. Hastanelerde çok zaman geçirdim. Bebeğim de şu an kasık fıtığı ameliyatı geçirdi yani mucize çocuk diyebilirim." diye konuştu.

Umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Yaz, "Bebeğim çok şükür hayata tutundu. Evet zor ve uzun bir süreç ama sonucu olumlu oldu." ifadelerini kullandı.

"Annedeki o umudu, pozitif enerjiyi çok kez hissettik"

Bebeğin tedavi sürecini yürüten Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Safiye Elif Uzlu ise Ali Rıza bebeğin, organlarının gelişimi tamamlanamadığı için yoğun bakımda uzun ve badireli bir yolculuk atlattığını söyledi.

Bu yolculukta tek kahramanın bebek olmadığının altını çizen Uzlu, anne Fatma Yaz'ın da kahraman olduğunu vurguladı.

Uzlu, Yaz'ın her seferinde çocuğuna tutunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabiri caizse ölümden döndü. Annemiz hiçbir zaman umudunu kaybetmedi, annedeki o umudu, pozitif enerjiyi çok kez hissettik, eminimiz ki bebeğimiz de hissetmiştir. Ondan gelen bu enerjinin desteğiyle biz ve ekibimiz olabildiğince yardım ettik ve bugünlere kadar geldi maşallah. 84 günlük yolculuğunu tamamladı ve taburcu ettik."