Mucize Kedi Yeni Yuvasına Kavuştu - Son Dakika
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Mucize Kedi Yeni Yuvasına Kavuştu

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Bir buçuk ay süren tedavi sürecinin ardından ağır yaralı halde bulunan ve 'Mucize' ismi verilen kedi, yeni ailesine kavuştu. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bakım sayesinde hayata dönen kedi, Gül ailesi tarafından sahiplenildi.

19.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:37
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(İZMİR) - Ağır yaralı olarak getirildiği Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedaviyle hayata dönen ve "Mucize" ismi verilen kedi yeni yuvasına kavuştu.

Buca'da kasım ayında ağır yaralı halde bulunan ve Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yavru kedi, bir buçuk ay süren tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanmış, merkez çalışanları tarafından kediye "Mucize" ismi verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz ve bakım besleme personellerimiz, ona sevgi ve şefkatle yaklaşarak kritik yoğun bakım sürecini atlatması için hep yanındaydı. Hayata tutunması oldukça zordu. Bu küçük savaşçı, bize mucizelerin var olduğuna inandırdı ve bize göre 'Mucize' adını fazlasıyla hak ediyor" dedi.

Yeni yuvasına gitti

Sosyal medyada görüntülerinin paylaşılmasının ardından Gül ailesi, Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne, yavru kediyi sahiplenmek için başvuruda bulundu. Aile, resmi işlemlerin ardından Mucize adı verilen kediyi yeni yuvasına götürdü.

"Ailemizin yeni ferdi"

"Mucize"yi sahiplendikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Eda Gül, "Sosyal medyada görüntüleri ağlayarak izledim. Hemen eşimin yanına gittim ve 'Yürü hemen, sahiplenmeye gidiyoruz' dedim. Yol boyunca dua ettim. Görünce çok mutlu oldum. Ona en iyi şekilde bakacağız. Mucize artık ailemizin yeni ferdi. Biz şu an çok mutluyuz. İnşallah o da bizimle çok mutlu olur. Onu sıcacık yuvamızda ilgiyle büyüteceğiz" diye konuştu. Murat Gül de çok duygulandığını ifade ederek, "Gerçekten bir mucize. Yaşamla mücade etmiş bir can dostu" dedi.

Mucize Kedi Yeni Yuvasına Kavuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mucize Kedi Yeni Yuvasına Kavuştu - Son Dakika

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