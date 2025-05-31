Mucizevi Kurtuluş: Gazze'deki Esir İle İlgili Aile Açıklamaları - Son Dakika
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Mucizevi Kurtuluş: Gazze'deki Esir İle İlgili Aile Açıklamaları

31.05.2025 22:42
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Gazze'deki bombardımanlardan mucizevi şekilde kurtulan Matan Zangauker'in annesi, oğlunun durumu için endişeli.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi, oğlunun İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği şiddetli hava bombardımanlarının hedefi olduğunu ve "mucizevi" şekilde kurtulduğunu söyledi.

Einav Zangauker, başkent Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde esir aileleriyle yaptığı haftalık açıklamasında, Gazze'de tutulan oğlu Matan Zangauker'in İsrail hava saldırılarından kurtulduğunu, ancak Gazze'deki esirlerin devam eden saldırılar karşısında çok şansı olmadığını belirtti.

Zangauker, "Bu hafta Matan'ın İsrail bombardımanlarından mucizevi bir şekilde kurtulduğunu öğrenince dehşete kapıldım." dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "masadaki Witkoff taslağını kabul etmesi" çağrısında bulunan Zangauker, hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a seslenerek, "Size yalvarıyorum, eğer taslak kabul edilirse, savaşı sona erdirmek için herkesin geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir teklifi derhal sunun." ifadelerini kullandı.

Zangauker, esirleri kaderine terk ederek "ölüme mahkum ettiğini" söylediği Netanyahu'nun, masadaki anlaşma teklifini saldırıları sürdürmek adına kısmi bir anlaşmaya döndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

İsrailli esir asker Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen ise Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sürdürme ısrarının bedelini oğlunun ödeyebileceğine işaret etti.

Oğlunun serbest kalması için tek şanslarının ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilci Witkoff olduğunu belirten Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netanyahu oğlumu esaret altında bırakıyor ve siyasi nedenlerle üzerinde büyüdüğümüz İsrail ahlakını yıkıyor. Başka çarem kalmadığı için elçi Witkoff'a sesleniyorum. Lütfen, taslak kabul edilirse, savaşı sona erdirmek için derhal herkesin geri dönüşünü garanti altına alacak kapsamlı bir teklif sunun."

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Hamas'a İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu belirtmiş, taslağın Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandığını aktarmıştı.

Hamas'tan gün içinde yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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