Mucur\'da Güvenlik Görevlisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde mesaiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı özel güvenlik görevlisi Onur Ünser'in (26) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Mucur- Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı. Bu sırada Kırşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser'e çarptı. Onur Ünser, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser'in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ünser'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Kırşehir Merkez Sanayi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ünser'in yakınları katıldı. Cenazede Ünser'in tabutunun üstüne güvenlik görevlisi kıyafeti konuldu. Kılınan namaz sonrası cenaze Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.