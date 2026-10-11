Mudanya Barış Sempozyumu sona erdi, Haberal'a ödülü bugün verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya Barış Sempozyumu sona erdi, Haberal'a ödülü bugün verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudanya Barış Sempozyumu sona erdi, Haberal\'a ödülü bugün verilecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yılı için düzenlenen Uluslararası Mudanya Barış Sempozyumu, Tirilye Kültür Merkezi'nde sona erdi. İki gün süren sempozyumda barış ve savaşlar konuşuldu; bugün Mütareke Meydanı'nda 2026 Barış Yolu Ödülü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verilecek.

(BURSA) - Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Mudanya Uluslararası Barış Sempozyumu, Tirilye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyumda mütarekenin diplomatik önemi, dünyada devam eden savaşlar ve Türkiye'nin barışa nasıl katkı sağlayabileceği konuşuldu.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Mudanya Barış Sempozyumu sona erdi. Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı ilçede iki gün boyunca barışın nasıl tesis edileceği ve korunacağı ele alındı.

Tirilye Kültür Merkezi'nde bir araya gelen tarihçi, akademisyen, diplomat, gazeteci ve siyasetçiler; Mudanya Mütarekesi'nin diplomatik başarısından yola çıkarak bugünün savaşlarını ele aldı. Söyleşide, çatışmaların kentler ve toplumlar üzerindeki etkileri ile Türkiye'nin küresel barışa sunabileceği katkılar değerlendirildi.

"YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ İLKESİ DEĞİŞEMEZ"

Prof. Dr. Süha Atatüre'nin moderatörlüğünü üstlendiği "Yurtta Barış, Dünyada Barış" oturumunda; eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile emekli Büyükelçi Onur Öymen konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda Karayalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesinin vazgeçilmezliğine değinerek; laik, idari ve mali özerkliğe sahip yerel yönetimlerin barışın temel taşları olduğunu vurguladı. Atatürk'ün barış vizyonuna dikkati çeken Onur Öymen ise barışın yalnızca istenmesi değil içselleştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 1922'den bu yana kesintisiz barış içinde yaşayan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Gazeteci Murat Yetkin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Mudanya'dan Dünyaya: Barışın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" oturumunda Doç. Dr. Samuel J. Hirst, Doç. Dr. Hakan Güneş, Doç. Dr. Onur İşçi ve Prof. Dr. İlhan Uzgel, Mudanya Mütarekesi'ni ve bugünün çatışmalarını tarihsel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla değerlendirdi.

Oturumda, Mudanya'daki müzakere deneyiminin günümüzün barış arayışları açısından taşıdığı anlam ele alındı. Savaşları ekonomi politikası üzerinden değerlendiren Doç. Dr. Hakan Güneş, dünyanın son 10 yılda olağanüstü bir çatışma içinde olduğunu söyledi.

Mütareke sürecini Rus arşivlerinde yaptığı araştırmalarla anlatan Doç. Dr. Samuel J. Hirst, Mudanya'nın bağımsızlığın kazanılmasında kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"KURTULUŞ SAVAŞI HEM SAHADA HEM MASADA KAZANILDI"

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan'ın moderatörlüğündeki "Bugünün Dünyasında Barış Arayışları" söyleşisinde Prof. Dr. Burak Gülboy ve Zagreb Belediyesi Meclis Üyesi Josko Klisovic, barışın korunmasını ve güvenin inşasını değerlendirdi. Prof. Dr. Gülboy, Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca sahada kazanılan bir askeri zafer olmadığını, müzakere masasında siyasi ve diplomatik olarak da kazanıldığını belirtti. Klisovic, çatışmaların şiddetsiz çözülmesi ve kalıcı barış için güven oluşturulmasının öneminin altını çizdi.

Gazeteci Sedat Ergin'in yönettiği "Geleceğin Dünyası ve Barışın Geleceği" oturumuna ise Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Prof. Dr. Çağdaş Üngör katıldı. Çin, Rusya, ABD ve Avrupa ekseninde değişen uluslararası düzen ile Türkiye'nin konumunun ele alındığı oturumda, Türkiye'nin komşularıyla ekonomik bağlarını güçlendiren ve imkanlarıyla uyumlu hedefler izleyen bir strateji benimsemesi gerektiği vurgulandı.

"MUDANYA BAĞIMSIZLIK HAKKIMIZI KABUL ETTİRDİ"

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlter Turan, Mudanya Mütarekesi ile kazanılan zaferin eşsiz bir başarı olduğuna ve bu zaferle gurur duyulması gerektiğine dikkati çekti. Turan; Mudanya sayesinde Türk milletinin dünyaya eşitliğini kabul ettirdiğini ve bağımsızlığın vazgeçilmez bir hak olduğunu ilan ettiğini vurgulayarak, "Türkiye; Mudanya ve Lozan sayesinde Milletler Cemiyeti'nde ikincil bir konumda kalmayan, eşit bir ülke olma başarısını göstermiştir" dedi.

Kutlamalar, 11 Ekim Pazar günü (bugün) Mütareke Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Saat 15.00'te Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in konuşmalarıyla başlayacak törenler kapsamında 2026 Barış Yolu Ödülü sahibi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ödülünü YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel takdim edecek.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatEtkinliklerDiplomasiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
Atilla Taş’ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu Atilla Taş'ın kızının ölümünde eski eş Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
10:23
Fırında mide bulandıran görüntüler Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
09:36
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını “Yıkamacılar“ çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! "Yıkamacılar" çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
07:54
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
07:36
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 10:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Mudanya Barış Sempozyumu sona erdi, Haberal'a ödülü bugün verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei