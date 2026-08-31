Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti

(BURSA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mürsel'de incir hasadına katıldı. İncir üreticilerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Dalgıç, incir üretiminin geleceği üzerine konuştu.

Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Bursa Siyah İnciri'nin hasat döneminde Mürsel Mahallesi'nde üreticilerle buluşan Dalgıç, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin emeğinin karşılığını almasının önemine dikkati çekti.

Ziyareti sırasında üreticilerle sohbet eden Dalgıç, artan girdi maliyetleri, üretim koşulları ve ürünün hak ettiği değerde pazarlanması konusunda yaşanan sorunları dinledi. Üreticiler de özellikle artan maliyetlerin ve pazarlama sürecinde yaşanan sıkıntıların üretimin geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen incirin ilçenin ekonomisi ve tarımsal kimliği açısından önemli bir değer olduğunu belirten Dalgıç, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE SAHİP ÇIKMAK ÖNCELİĞİMİZ"

"Bugün tarlada üreticilerimizle bir araya gelerek hem hasada eşlik ettik hem de yaşadıkları sorunları ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinledik. Artan girdi maliyetleri ve ürünün hak ettiği değerde pazarlanması üreticilerimizin en önemli gündemleri arasında. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması, tarımın sürdürülebilir olması ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeğiyle Mudanya'nın bereketini büyüten tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hasadımız bereketli, kazancımız bol olsun."