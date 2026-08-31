Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti

Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mürsel Mahallesi'nde Bursa Siyah İnciri hasadına katıldı. Üreticilerin artan girdi maliyetleri ve pazarlama sorunlarını dinleyen Dalgıç, üreticinin yanında olacaklarını söyledi.

(BURSA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mürsel'de incir hasadına katıldı. İncir üreticilerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Dalgıç, incir üretiminin geleceği üzerine konuştu.

Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Bursa Siyah İnciri'nin hasat döneminde Mürsel Mahallesi'nde üreticilerle buluşan Dalgıç, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin emeğinin karşılığını almasının önemine dikkati çekti.

Ziyareti sırasında üreticilerle sohbet eden Dalgıç, artan girdi maliyetleri, üretim koşulları ve ürünün hak ettiği değerde pazarlanması konusunda yaşanan sorunları dinledi. Üreticiler de özellikle artan maliyetlerin ve pazarlama sürecinde yaşanan sıkıntıların üretimin geleceğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen incirin ilçenin ekonomisi ve tarımsal kimliği açısından önemli bir değer olduğunu belirten Dalgıç, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE SAHİP ÇIKMAK ÖNCELİĞİMİZ"

"Bugün tarlada üreticilerimizle bir araya gelerek hem hasada eşlik ettik hem de yaşadıkları sorunları ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinledik. Artan girdi maliyetleri ve ürünün hak ettiği değerde pazarlanması üreticilerimizin en önemli gündemleri arasında. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması, tarımın sürdürülebilir olması ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeğiyle Mudanya'nın bereketini büyüten tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hasadımız bereketli, kazancımız bol olsun."

Kaynak: ANKA

Deniz Dalgıç, Belediye, Mudanya, Ekonomi, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

18:09
Lionel Messi’den Arjantin Milli Takımı’na veda
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda
18:00
Girne’de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
17:50
Haftalarca oynayamayacak Kenan Yıldız için resmi açıklama
Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama
17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 18:49:19. #7.13#
SON DAKİKA: Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç’tan incir üreticilerine hasat ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement