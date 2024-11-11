Mudanya Belediye Başkanı, Zeytin Hasadına Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkanı, Zeytin Hasadına Destek Sözü Verdi

Mudanya'da zeytin hasadı çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, üreticinin yanında olduklarını belirterek fiyatların düşmesi durumunda zeytin alımına destek olacaklarını açıkladı. Dalgıç, Mudanya'nın zeytin ve zeytinyağı markası oluşturma hedeflerini de vurguladı.

11.11.2024 16:42
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(BURSA) - Mudanya'da üreticiyi tarlada ziyaret eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin hasadı çalışmalarına katıldı. Başkan Dalgıç, her zaman çiftçinin yanında olacaklarını belirterek, "Eğer olumsuz bir durum olursa, çiftçimizin zeytinini tarlada bırakmayız" dedi.

Mudanya'da zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç hasat çalışmalarına katıldı. Açıklanan fiyatların beklentinin altında kaldığını vurgulayan Başkan Dalgıç, "Mudanya Belediyesi olarak şu an piyasayı gözlemliyoruz. Eğer rakamlar aşağıya giderse üreticimize destek olmak, zeytinini biraz daha yüksek fiyattan satabilmesi için belediye olarak satın almaya gidebiliriz. Ayrıca yağ üretimi, zeytinin yağhanelere teslimi konusunda da desteğimiz olabilir" dedi.

"Zeytinyağımızı piyasaya sürüp tüketiciyle buluşturmak düşüncemiz var"

Çiftçinin her aşamada yanında olduklarını vurgulayan Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Aslında bizim temel hedeflerimiz arasında Mudanya'nın bir zeytin ve zeytinyağı markasını oluşturmak yer alıyor. Bu anlamda belki bu yıl bir fırsat olabilir. Bu sezon hasat ve üretim yüksek ancak fiyatlar düşük. Hem fiyat regülasyonuna yardımcı olmak hem de kendi markamızı yaratıp zeytin ve zeytinyağımızı piyasaya sürüp tüketiciyle buluşturmak düşüncemiz var. Piyasayı izliyor ve gözlüyoruz. Hasat daha çok yeni. Eğer olumsuz bir durum olursa, çiftçimizin zeytinini tarlada bırakmayız.

Yerel üretim kooperatifleri ile ortaklıklar kurmak ve bu ortaklıklarımızı genişletmek istiyoruz. Markalaşma, marka üretimi ve yurt içi ile yurt dışına pazarlanması konusunda da iş birliklerimiz devam edecek. Biraz da cesarete ihtiyacımız var. Şimdilik biz lokomotif olarak çekiyoruz. Ama yakın zamanda üreticimiz bizim önümüzde lokomotif olup onlar bizi sürükleyecekler. Biz onlarla her yola çıkarız. Markalaşma yolunda çok önemli bir adım. Tüketiciler genellikle Tirilye tipi zeytinin peşindedir. Biz de bunu bir kez daha belgeleyip, piyasada böyle var olmasını sağlamak istiyoruz.

Bu ürünlerden elde edilecek verim ve gelirler Mudanya'nın kalkınması, halkımızın daha mutlu ve refah içinde yaşaması için çok önemli.  Mudanya'nın zeytini çok özeldir. Bize göre zeytinin başkenti Mudanya'dır. Dünyanın en güzel sofralık zeytini de Mudanya ve Tirilye'de yetişir. Hasadımız hayırlı olsun. Tüm üreticimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediye Başkanı, Zeytin Hasadına Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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