Mudanya Belediyesi, 'Çözüm Masası' hizmete açıldı

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, 'Çözüm Masası'nı vatandaşların hizmetine açtı. Bu hizmetle yurttaşlardan gelen talepler, ilgili birime iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

Mudanya Belediyesi, vatandaşlarla Belediye'nin iletişimini kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Yurttaşların talep ve önerilerini hızla Belediye'ye ulaştımasına imkan sağlamak ve sorunlara etkin çözüm bulmak için 'Mudanya Belediyesi Çözüm Masası' adı altında bir WhatsApp hattı oluşturuldu.

Halk Masası ve sosyal medya üzerinden ulaşan taleplerin ve önerilerin dışında ilçe sakinleri, '444 8 922' numaralı WhatsApp hattı üzerinden fotoğraf ve görüntüleri hızla Belediye'ye ulaştırabilecek. Hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek olan masası, mesai saatleri dışında gelen talepleri de otomatik olarak sisteme kaydedecek.