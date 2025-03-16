Mudanya Belediyesi, Kadın Hakları için Önemli Adımlar Attı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi, Kadın Hakları için Önemli Adımlar Attı

Mudanya Belediyesi, Avrupa Birliği'nin 'Kadınlar İçin Güvenli Alan' uygulamasına katılan tek Türk yerel yönetimi olarak, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı kabul etti. Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Brüksel'deki toplantılarda Mudanya'yı temsil etti.

16.03.2025 12:01  Güncelleme: 13:22
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(BURSA) - Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin öncülüğünde yürütülen "Kadınlar İçin Güvenli Alan" uygulamasına Türkiye'den katılan ilk ve tek yerel yönetim olan Mudanya Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı kabul etti. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto, Mudanya Belediyesi'nin attığı adımları örnek uygulamalar olarak gösterdi.

Mudanya Belediyesi, Avrupa'da yerel yönetimlerde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli adımlar atan belediyeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin öncülüğünde yürütülen #SafePlace4Women" (Kadınlar İçin Güvenli Alan) uygulamasına Türkiye'den katılan ilk ve tek yerel yönetim olan Mudanya Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı da kabul ederek uygulamaya alınmasına karar vermişti.

Mudanya Belediyesi, 10- 14 Mart arasında "Genç Seçilmiş Politikacılar Programı" kapsamında Brüksel'de düzenlenen buluşmada da öne çıktı. Programa, AB tarafından seçilen ve Türkiye'den tek davet edilen Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Avrupa'nın yerel yönetimlerinde kadın-erkek eşitliği, halkın yönetime katılımı, çevreci politikalar, yenilenebilir enerji ve yapay zeka uygulamaları gibi konular üzerine yapılan toplantılarda Mudanya'yı temsil etti. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ile bir araya gelen Baran Güneş, ilçenin Avrupa'da örnek bir belediye olarak gösterilmesinin gururunu yaşadıklarını "Yerel yönetim olarak Avrupa'daki iyi uygulamaları Mudanya'ya taşımak ve Avrupa'daki platformlarda Mudanya'mızın öncü rolünü daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Mudanya Belediyesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni iş birlikleri kurulmasının gündeme geldiği görüşmede Başkan Tütto ise ilçedeki çalışmaları takip ettiklerini belirterek, Mudanya'nın adımlarını çok değerli bulduklarını belirtti. Tütto, Mudanya halkını Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı ve Mudanya Belediye Meclisi'ni kutladığını söyledi.

"Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı" toplumun tüm kesimlerinin yerel ve bölgesel hizmetlerden eşit faydalanmalarını sağlamayı, "Kadınlar İçin Güvenli Alan" uygulaması ise kadınların güvenliğini sağlayan kamu politikalarını hayata geçirmeyi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına kesintisiz ve güvenli destek sağlamayı, eğitim ve mücadelede kararlılık göstermeyi kapsıyor.

Kaynak: ANKA

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