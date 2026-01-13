Mudanya Sömestir Akademisi İçin Geri Sayım Başladı

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, 2025–2026 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir program sunacak. Mudanya Sömestir Akademisi; 19–30 Ocak 2026 tarihlerinde bilim, sanat, müzik, spor, doğa ve kent hafızası başlıkları altındaki atölyelerde çocukları buluşturacak.

Mudanya Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için kapsamlı bir tatil programı hazırladı. Mudanya Sömestir Akademisi'nde, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde her gün sanat, bilim, sahne ve müzik, doğa-kent hafızası ve spor modülleri kapsamında çok sayıda atölye, ders ve gezi gerçekleştirilecek.

Robotik kodlama, zeka oyunları, satranç, el sanatları, yazarlık, masa tenisi, ritim, İngilizce ve temel yaşam becerileri gibi birçok farklı atölyenin yer alacağı programda çocuklar, Mudanya'nın tarihi ve kültürel değerlerini de tanıma fırsatı bulacak.

Siteler Mahallesi Orhan Kemal Kütüphanesi ile Yeni Mahalle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binalarında gerçekleşecek ve 7–14 yaş arası tüm öğrenciler için ücretsiz sunulan etkinliklerin kayıtları, bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Her gün 5 modül, ücretsiz atölyeler

Yarıyıl tatili boyunca çocukların kaliteli zaman geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve yaratıcılıklarını keşfedebilecekleri etkinlikler hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Düzenlediğimiz kurslarla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor, onların hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler yaşamalarını önemsiyoruz" dedi.

Çocukların keyifli zaman geçirirken bilgi birikimlerini artırmanın önemine de dikkati çeken Dalgıç, atölye çalışmaları ve etkinliklerin gelecek dönemde de aralıksız süreceğini belirterek tüm çocukları Mudanya Sömestir Akademisi'ne davet etti.

Akademide çocuklar, ilgi alanlarına göre, tek bir modüle ya da gün içine yayılmış farklı modüllere katılabilecek. Programda yer alan bazı dersler ise şöyle:

-Sanat Modülü: Mozaik, taş boyama, mandala, karikatür, keçe, bez çanta tasarımı gibi üretim odaklı atölyeler

-Bilim Modülü: Robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, yazarlık ve temel yaşam becerileri

-Sahne ve Müzik Modülü: Çocuk ritim, marakas, doğaçlama atölyeleri

-Doğa/Kent Hafızası Modülü: İleri dönüşüm, "Mütarekeyi Tanıyorum", Cumhuriyet Galerisi gezisi, Tahir Paşa Müzesi ziyareti, "Arkeoloji Öğreniyorum" gibi içerikler

-Spor Modülü: Masa tenisi, satranç, anne-çocuk zumba, mini trekking