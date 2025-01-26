Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği'nden İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği'nden İş Birliği Protokolü

Mudanya Belediyesi, kültürel ve bilimsel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) ile önemli bir protokol imzaladı. Protokol, araştırma, eğitim ve kültürel projelerin gerçekleştirilmesini hedefliyor.

26.01.2025 15:48  Güncelleme: 21:15
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, kültürel, bilimsel ve eğitim alanlarında iş birliklerini güçlendirmek, ilçenin tarihi kimliğinin uluslararası düzeyde daha geniş bir tanınırlık kazanmasını sağlamak amacıyla Diplomasi Araştırmaları Derneği ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediyesi, kültürel ve bilimsel çalışmalar ile eğitim, öğretim ve araştırma projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve DARD Başkanı Kutay Karaca arasında imzalanan protokol, iki kurum arasında araştırma ve eğitim-öğretim alanlarında bilimsel iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Protokol kapsamında, mevcut çalışmaları geliştirmek, eğitimler düzenlemek, araştırmalar yapmak, ortak proje ve bilimsel yayınlar yapılması ana hedefler arasında yer alıyor. Deniz Dalgıç, ilçenin diplomasi tarihi açısından dünyada eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Geçmişten gelen kültürel yapımızı korumak ve sürdürülebilir hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi

Mudanya'nın eşsizliğini ulusal ve uluslararası arenada daha yüksek sesle anlatmak istediklerini vurgulayan Dalgıç, söz konusu iş birliği ile ilçenin tarihi ve kültürel mirasını uluslararası bir perspektifle ele alarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Diplomasi Araştırmaları Derneği'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Mudanya'ya kültürel yapısına büyük katkı sağladığına da dikkat çeken Başkan Dalgıç, "Her zaman yanımızda oldular; ne zaman bir fikir ortaya çıksa birlikte çalıştık. Bu nedenle bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Akademik, kültürel ve sosyolojik çalışmalar sadece Mudanya için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşıyor. Mudanya olarak bu konuda iş birliği yapıyor olmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. İmzaladığımız bu protokol ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı Kutay Karaca ise ilçenin Türk diplomasi tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Mudanya Belediyesi ile yürüttükleri çalışmalar ile ilçenin ulusal ve uluslararası düzeyde adını daha fazla duyurduğunu dile getiren Karaca, "Mudanyalıların diplomasi ve tarihe olan ilgisi çok fazla. Mudanya Belediyesi ile diplomatik, kültürel ve tarihi alanlarda birçok projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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