Mudanya\'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.S, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.Ş, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, takip ve operasyonlar sonucunda yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
