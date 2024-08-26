Mudanya'da Bir Apartmanda Mutfak Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Bir Apartmanda Mutfak Yangını

Mudanya\'da Bir Apartmanda Mutfak Yangını

Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan mutfak yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde kısmi maddi hasar meydana geldi.

26.08.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Halitpaşa Mahallesi Zeytinevler A Blokta bulunan bir apartmanın üçüncü katında mutfak yangını çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Daireden çıkan dumanları fark eden bina sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bina sakinlerinden bir vatandaş, dumanları fark etmesi üzerine doğalgaz ve elektrik bağlantılarını keserek yangına müdahale etti. Bu hızlı müdahale, olası büyük bir felaketi önledi.

Yangının, mutfakta bulunan aspiratörün elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın sonrası evde kısmi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Olay, İtfaiye, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Bir Apartmanda Mutfak Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da Bir Apartmanda Mutfak Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement