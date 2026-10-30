Mudanya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı yağmur altında vals ve kortejle kutlandı - Son Dakika
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Mudanya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı yağmur altında vals ve kortejle kutlandı

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Mudanya\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı yağmur altında vals ve kortejle kutlandı
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Mudanya\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı yağmur altında vals ve kortejle kutlandı
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Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yürüyüş, deniz korteji ve Mütareke Meydanı'ndaki Cumhuriyet Valsi'yle kutlandı. Yağmura rağmen meydanı dolduranlara seslenen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet'in en büyük mirasının kendi geleceğini kurma hakkı olduğunu söyledi.

(BURSA) - Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yürüyüş, deniz korteji ve Mütareke Meydanı'nda düzenlenen "Cumhuriyet Valsi" ile kutlandı. Yağmura rağmen meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Cumhuriyet'in bugün bize bıraktığı en büyük miras, kendi geleceğimizi kurabilme hakkıdır" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik zaferine ev sahipliği yapan Mudanya, Cumhuriyet'in 103'üncü yılını "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla kutladı. Kutlamalar için ilçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılırken, Mudanya Belediyesi de vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı. Sabah saatlerinde resmi tören ve "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başlayan etkinlikler, deniz kortejiyle devam etti. Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet" temalı atölyelerde ise her yaştan katılımcı bayram sevincini sanatla buluşturdu.

Kutlamaların en renkli anları akşam saatlerinde yaşandı. Yağmur altında gerçekleştirilen "Biz Cumhuriyetiz Yürüyüşü"ne katılan yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde Mütareke Meydanı'na yürüdü. Mudanya'da eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği marşların ardından, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için hazırlanan "Adımlarının İzindeyiz: Cumhuriyet Valsi"nde dansçılar ve Mudanyalı çiftler Mütareke Meydanı'nda bir araya geldi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği vals gösterisi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en dikkati çekici anlarından biri oldu.

Mütareke Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan vatandaşlara seslenen Başkan Dalgıç, Cumhuriyet'in 103'üncü yılında millet egemenliği, eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü ve özgür düşüncenin önemine dikkati çekti. Cumhuriyet'in hangi koşullarda kurulduğunun ve gelecek kuşaklara bıraktığı sorumluluğun unutulmaması gerektiğini belirten Dalgıç, Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"CUMHURİYET'İN TEMELİ MİLLET EGEMENLİĞİDİR"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu, Cumhuriyet'in temelidir. Milletin üzerinde hiçbir kişisel irade, hiçbir hanedan egemenliği olamaz. Yönetme yetkisi millete aittir. ve Cumhuriyet, işte bu ilkenin devletimizin yönetim biçimi haline gelmesidir. Cumhuriyet'in bize bıraktığı en büyük miras, kendi geleceğimizi birlikte kurabilme hakkıdır. O hakkın değerini bileceğiz. Cumhuriyetimizi her kuşakta daha ileriye taşıyacağız."

Cumhuriyet'in temel değerlerinin korunmasının önemine işaret eden Dalgıç, her çocuğun eğitimle kendi geleceğini kurabilmesinin Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çocukların nitelikli eğitime erişmesi, gençlerin yeteneklerini geliştirebilmesi, kadınların yaşamın her alanına eşit katılması ve bütün yurttaşların güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam etmek gerektiğini vurgulayan Dalgıç, Atatürk'ün "Nutuk"un sonunda Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ettiğini hatırlattı. Gençlere tarihlerini öğrenme, düşünme, sorgulama ve ülkenin geleceğine emekleriyle katkı sunma çağrısında bulunan Dalgıç, "Cumhuriyet'in geleceği, sizlerin bilgisi, yeteneği ve cesaretiyle şekillenecek" diye konuştu.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenleri saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Dalgıç konuşmasını, "Yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıDeniz DalgıçKültür SanatGüncelSon Dakika

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