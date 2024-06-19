Mudanya'da Dalgalara Kapılan Çocuğun Cesedine Ulaşıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde yüzerken dalgalara kapılarak boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Söğütpınar Mahallesi sahilinden denize giren Y.G. (16) adlı erkek çocuk, yüzerken dalgalara kapılarak sürüklenmeye başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, gözlerden kaybolan Y.G'ye ulaşmak için çalışma başlattı.

Bir süre sonra bulunan çocuğun cesedi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, ilçede gün içinde yüksek dalgalar nedeniyle 2 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

Mudanya'da hafta sonuna kadar kuvvetli rüzgarın sürmesi beklendiğinden dalgaların tehlike oluşturduğu yerlerde denize girilmemesinin önemini vurgulayan yetkililer, yüzme bilmeyenlerin kıyıdan fazla açılmamaları, bilenlerin ise mutlaka yanlarında birinin bulunması, güvenlik önlemlerine uyulması gerektiği yönünde uyarı yaptı.