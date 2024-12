Mudanya'da Engelsiz Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği

Güncel

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Mudanya Kent Konseyi ve Bursa Engelliler Federasyonu iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Engelli vatandaşlarımızın kolayca hizmet alabileceği veya acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği Engelsiz Mudanya adlı mobil uygulama hazırlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın da Mudanya'nın tarihi ve turistik alanlarını tanıyabileceği bir sesli rehber projesi başlatıyoruz. Böylelikle turizmdeki iddiamız da engel tanımayacak" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelsiz Mudanya" vizyonunu açıkladı. Başkan Dalgıç, "Bu kenti hep birlikte engelsiz bir geleceğe taşıyacağız" diyerek kapsayıcı ve erişilebilir bir yaşam için atılacak somut adımları duyurdu.

"Gerçek değişimin ise sevgi, empati ve dayanışmayla geleceğine inanıyoruz"

MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Belediye Meclis Üyeleri, engelli dernek temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Engelliler Günü'nde toplumsal eşitlik, kapsayıcılık ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladıkları bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, "Hepimiz biliyoruz ki bir toplumun gelişmişlik düzeyi, o toplumun dezavantajlı bireylere sağladığı imkanlar ve olanaklarla belirlenir. Mudanya Belediyesi olarak bizler, yaşamın hiçbir alanında kimsenin geride kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Engellerin sadece zihinlerde olduğunu, gerçek değişimin ise sevgi, empati ve dayanışmayla geleceğine inanıyoruz" dedi.

"Engelsiz Mudanya adlı mobil uygulama hazırlıyoruz"

Herkese eşit, erişilebilir ve engelsiz bir yaşam alanı sunma hedefiyle yapacakları çalışmaları anlatan Başkan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Mudanya'da engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için Erişilebilirlik Haritası hazırlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi için Engelsiz Yaşam Merkezi kuruyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hiçbir engel tanımadan eğlenebileceği engelsiz park ve oyun alanları inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın denize rahatça ulaşabilmeleri için Mudanya sahilinde özel bir dinlenme ve oyun alanı yapacağız. Engelli vatandaşlarımızın kolayca hizmet alabileceği veya acil durumlarda hızlıca ulaşabileceği Engelsiz Mudanya adlı mobil uygulama hazırlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın da Mudanya'nın tarihi ve turistik alanlarını tanıyabileceği bir sesli rehber projesi başlatıyoruz. Böylelikle turizmdeki iddiamız da engel tanımayacak. Mudanya Belediyesi olarak her adımımızda engelsiz bir yaşamı mümkün kılma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Tüm toplumun, kurumların, ailelerin ve bireylerin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Mudanya'yı hep birlikte inşa edelim. Mudanyamızda bu değişimi sevgiyle, dayanışmayla, umutla büyüteceğiz. Mudanya Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. Hep birlikte engelsiz bir Mudanya için çalışmaya devam edeceğiz."

Mudanya Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Betül Çelik ise düzenlenen etkinliklerin engelli bireylerin seslerini duyurması ve toplumda daha iyi anlaşılmaları için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Engellilerin yaşadığı sorunlar ile engelli bireylerin ve ailelerinin maruz kaldığı eylemler konusunda sunum yapan Uzman Klinik Psikolog Emine İnan, bazı engellilerin toplum tarafından yargılanmamak için engellerini gizlediğini vurguladı. Ailelere öneriler de sunan İnan, aşırı koruyucu durumlardan kaçınmalarını ve engelli bireylerin bağımsızlığına katkı sunup, cesaretlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Mücadele etmemiz ve sesimizi duyurmak zorundayız"

Engellileri yapamadıkları ile değil, başarıları ile fark edilmesi gerektiğini dile getiren Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri, Türk Sakatlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Akıncıoğlu ise, "Temsil noktasında eksik durumdayız. Kendimizi ifade edemiyoruz. Mücadele etmemiz ve sesimizi duyurmak zorundayız" dedi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak yaptıkları çalışmalardan da bahseden Akıncıoğlu, engelli bireylerin ayrıcalık değil, eşitlik ve insanca yaşam hakkı istediklerine vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen seramik atölyesinde engelli bireyler ve aileleri, eğitmen Muhterem Erdoğmuş eşliğinde kupa ve bardak yapımı atölyesine katıldı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ise performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.