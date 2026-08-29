Mudanya\'da Feci Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'ndeki Yat Limanı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kumyaka istikametine seyreden U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 16 CLL 24 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ile araçta bulunan Ö.R.Ö., G.Ö. ve B.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yaya olarak kaçan 06 HU 389 plakalı otomobilin sürücüsü U.Ö, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çarpışmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.