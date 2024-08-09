Mudanya\'da Göletlere Sazan Yavrusu Bırakıldı

Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 2 gölete 8 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çınarlı Göleti'ne 5 bin, Çayönü Göleti'ne ise 3 bin yavru sazan saldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, sazan balığının üreme boyunun 40 santimetre olduğunu ve bu boydan küçük balıkların avlanmaması gerektiğini vurguladı.