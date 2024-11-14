Mudanya\'da Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mevsimlik işçileri zeytinliğe götüren E.B. (24) yönetimindeki 16 ATF 301 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasından yere savrulan Gülbeyaz Alak (54) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.