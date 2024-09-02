Mudanya\'da küçük kız çocuğu denize düştü, babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip denize düşen küçük kız çocuğu, suya atlayan babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Gemiden anne ve babası ile inen küçük kız çocuğu, iskele ve gemi arasındaki boşluğu fark edemeyince denize düştü. Küçük kız, suya atlayan baba ve çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kurtarıldı.

Öte yandan sağlık durumu iyi çocuğun denize düşme ve kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.