Mudanya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Mudanya ilçesi Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkisinde saat 16.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Mudanya Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplere mahalleli de traktörlerine bağlı su tankerleriyle destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yakındaki bağ evlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, incir ve zeytin ağaçlarının da etkilendiği öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.