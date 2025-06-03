Mudanya\'da Yenilenen BUDO İskelesi Açıldı

Mudanya'da modernize edilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, açılışta yaptığı konuşmada, yenilenen iskelenin çağın ihtiyaçlarını gözeten ve kullanıcı dostu çözümler sunduğunu söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da yenilenen iskeleyle Mudanya'nın yalnızca Bursa için değil, uluslararası turizm açısından da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Dalgıç, Mudanya iskelesinin artık uluslararası yolcu gemilerini ağırlayabilecek donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de iskelenin hayırlı olmasını diledi.