Mudanya\'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Göktepe mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgeye greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönümlük zeytinlik alanda zarar oluştu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.