Mudanya Sahilinde Müsilaj İle İlgili Endişeler Artıyor

Mudanya sahilinde görülen müsilaj tedirgin etti

BURSA - Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde geçtiğimiz hafta görülen ve etkisini devam ettiren müsilaj kabusu, şimdi de Mudanya sahilinde ortaya çıktı. Mudanyalıları tedirgin eden görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj ile ilgili geçtiğimiz yıllarda belediyeler seferber olup sahilleri temizledi. Ancak Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde geçtiğimiz hafta görülen ve etkisini sürdüren müsilaj, bugün de Mudanya sahilinde etkili oldu. Havanın esmesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince Gemlik Körfezi'nde oluşan müsilaj tabakası gibi Mudanya sahili de kaplanmaya başladı.

Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendirmeye yetti. Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için belediyelerin biran önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.