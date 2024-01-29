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Mudurnu Avdullar köyünde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Mudurnu Avdullar köyünde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma açıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu yolu kapatan toprak ve kaya parçaları nedeniyle 2 elektrik direği zarar gördü ve elektrik kesintisi yaşandı. AFAD, jandarma, İlçe Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. İlçe Özel İdare ekipleri yolun açılmasını sağlarken, SEDAŞ ekipleri de zarar gören direkleri tamir etti. Yaklaşık 6 saat süren elektrik kesintisi çalışmaların tamamlanmasının ardından giderildi.

Mudurnu Avdullar köyünde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma açıldı
29.01.2024 - 23:19,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Avdullar Merkez Mahalleye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı, zarar gören 2 elektrik direği nedeniyle de kesinti yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, İlçe Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma açılırken, SEDAŞ ekipleri de zarar gören direkleri tamir etti.

Köyde yaklaşık 6 saat süren elektrik kesintisi çalışmaların tamamlamasının ardından giderildi.

Kaynak: AA
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