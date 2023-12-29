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Mudurnu Belediyesi İş Yerlerini Kiraya Verdi - Son Dakika
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Mudurnu Belediyesi İş Yerlerini Kiraya Verdi

Mudurnu Belediyesi'ne ait çarşı ve kent meydanında bulunan 60 iş yerinin kiraya verilmesi için düzenlenen ihalede, daha önce aynı iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlar yeniden kiralama yaparak iş yerlerini 3 yıllığına kiralamıştır. İhalede iş yerlerinin kira bedelleri 2 bin lira ile 9 bin lira arasında değişmektedir.

Mudurnu Belediyesi İş Yerlerini Kiraya Verdi
29.12.2023 - 15:51,
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Mudurnu Belediyesine ait çarşı ve kent meydanında bulunan 60 iş yerinin, kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

Mudurnu Belediyesi'nde iş yerlerinin kiralanması için düzenlenen ihaleye, daha önce aynı iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlar katıldı.

Mudurnu Belediyesi Başkanvekili İlknur Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede, iş yerleri 3 yıllığına kiraya verildi.

İhaleye katılan vatandaşlar, 2 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen bedellerle iş yerlerini yeniden kiraladı.

Kaynak: AA
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kiracı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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