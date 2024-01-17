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Mudurnu'da 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Mudurnu'da 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Mudurnu\'da 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi
17.01.2024 - 08:47,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda operasyon yapan ekipler, Seyrancık Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (33) gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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