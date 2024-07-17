Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kovucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Mudurnu ve Taşkesti Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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