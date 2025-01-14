Mudurnu'da Gebe Eğitimi Sınıfı Kuruldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anne adaylarına eğitim vermek amacıyla "Gebe Eğitimi Sınıfı" oluşturuldu.

Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ilçede sağlıklı gebelik ve gebelik dönemi sonrası sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne adaylarına yönelik hazırlanan gebe sınıfının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Paylaşımda, Gebe Eğitim Sınıfında görev alan sağlık personelinin anne adaylarına yönelik vereceği eğitimler hakkında bilgi verildi.

Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, anne adaylarını ve anneleri gebe sınıfına davet etti.