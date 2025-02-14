Mudurnu\'da Hindistanlı İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 22 Yaralı

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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, bir tavukçuluk firmasında çalışan Hindistanlı işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 22 işçi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyü mevkiinde meydana geldi. Bir tavukçuluk firmasında çalışan Hindistanlı işçileri taşıyan, M.S.'nin kullandığı 06 S 65022 plakalı minibüs, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 22 işçi hafif yaralanırken sürücü yara almadı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.